Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Haziran 2025 11:31
Sağlık raporu nedeni ile tahdite kalmak

Herkese iyi günler, mazaret atamasi ile 10 Ekim'de şarkım başladı fakat ben bı ameliyat geçirdim ve 16 gün hastane yatış ve 20 gün heyet raporu aldım ve ilave de 7 günlük tek hekim raporum var. 13 günü suremin üstüne ekleyip beni tahdite bıraktılar 15 ekimi geçtiği için. Benim eşim öğretmen 6 Ağustosta onun ataması yapılacak, fakat ben gidemeyecegim, 4 aylık çocuk da var. Bu durumda erken ilişik kesme durumu olur mu? Bu sıkıntıyı yaşayan var mı?, ayriyeten hastanade yatanın yaninda kalsan hizmetten sayıp da kendin hastanede yattığında saymamasi nasıl bir saçmalık


Murat1088
Aday Memur
22 Haziran 2025 11:35

Bu arada Türkçeyi katletmişim, kontrol edince farkettim :)


Bazıgünler
Aday Memur
22 Haziran 2025 11:39
HER TAKVİM YILI (2022 30 GUN 2023 30 GUN 2024 30 GUN ) 30 GUN RAPOR SARK HİZMETİNDEN SAYILIYOR. SENİN ALDIĞIN RAPOR AYNİ TAKVİM YILINDA Mİ?

Javss
Memur
22 Haziran 2025 11:55
geçmiş olsun maalesef sistem buna izin vermiyor aynı durum benimde başıma geldi uzun bir ameliyat süreci ve sonrada raporlu günler derken Kasım ayında ilişik kesebilmistim.Gorev yaralanmaları disindi şark hizmetinde1 yıl icinde aldığın 30 günü geçen her türlü rapor başlama tarihine ekleniyor mecburen beklemek zorundasin

Murat1088
Aday Memur
22 Haziran 2025 17:05

Evet aynı takvim yılında hastane yatış ve ameliyat, sonrası heyet raporu. 16 günü hastane yatışı ama tek hekim raporu olarak değerlendirilmiş

Bazıgünler, Dün
HER TAKVİM YILI (2022 30 GUN 2023 30 GUN 2024 30 GUN ) 30 GUN RAPOR SARK HİZMETİNDEN SAYILIYOR. SENİN ALDIĞIN RAPOR AYNİ TAKVİM YILINDA Mİ?

Murat1088
Aday Memur
22 Haziran 2025 17:08

Eşimin 6 Ağustos tarihinde atanacak olması bir mazaret sayılabilir mi acaba, yoksa onları gönderip 2 ay sonra ben gideceğim 8 günle kaldım tahdite

Javss, Dün
geçmiş olsun maalesef sistem buna izin vermiyor aynı durum benimde başıma geldi uzun bir ameliyat süreci ve sonrada raporlu günler derken Kasım ayında ilişik kesebilmistim.Gorev yaralanmaları disindi şark hizmetinde1 yıl icinde aldığın 30 günü geçen her türlü rapor başlama tarihine ekleniyor mecburen beklemek zorundasin

Javss
Memur
22 Haziran 2025 17:09
maalesef benim bildiğim kadarıyla sistem izin vermiyor hiç bir şekilde o süreyi senelik iznin varsa öle değerlendir başka türlü halledemezsiniz
Toplam 6 mesaj

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