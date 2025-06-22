Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Haziran 2025 11:31
TAHDİT HAKKINDA

Herkese iyi günler, mazaret atamasi ile 10 Ekim'de şarkım başladı fakat ben bı ameliyat geçirdim ve 16 gün hastane yatış ve 20 gün heyet raporu aldım ve ilave de 7 günlük tek hekim raporum var. 13 günü suremin üstüne ekleyip beni tahdite bıraktılar 15 ekimi geçtiği için. Benim eşim öğretmen 6 Ağustosta onun ataması yapılacak, fakat ben gidemeyecegim, 4 aylık çocuk da var. Bu durumda erken ilişik kesme durumu olur mu? Bu sıkıntıyı yaşayan var mı?, ayriyeten hastanade yatanın yaninda kalsan hizmetten sayıp da kendin hastanede yattığında saymamasi nasıl bir saçmalık


Murat1088
Aday Memur
22 Haziran 2025 11:35

Bu arada Türkçeyi katletmişim, kontrol edince farkettim :)


Bazıgünler
Aday Memur
22 Haziran 2025 11:39
HER TAKVİM YILI (2022 30 GUN 2023 30 GUN 2024 30 GUN ) 30 GUN RAPOR SARK HİZMETİNDEN SAYILIYOR. SENİN ALDIĞIN RAPOR AYNİ TAKVİM YILINDA Mİ?

Javss
Memur
22 Haziran 2025 11:55
geçmiş olsun maalesef sistem buna izin vermiyor aynı durum benimde başıma geldi uzun bir ameliyat süreci ve sonrada raporlu günler derken Kasım ayında ilişik kesebilmistim.Gorev yaralanmaları disindi şark hizmetinde1 yıl icinde aldığın 30 günü geçen her türlü rapor başlama tarihine ekleniyor mecburen beklemek zorundasin
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