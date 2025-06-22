KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


22 Haziran 2025 11:47
Bilgisayar Mühendisliği 2026 KPSS Başvurusu Hakkında Her Şey

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 2023'te mezun oldum. 2 senedir iş arıyorum, full stack web development alanında da kendimi geliştiriyorum ama bildiğiniz gibi artık özel sektörde yazılım alanında iş bulmak, aslanın ağzında. O kadar çok yazılımcı var ki. Ben de 2026'da Kpss'ye girip devlette yazılımcı/bilgisayar mühendisi olmaya karar verdim, başka alternatifim yok çünkü. Çalışmaya, 2025 kitapları ile başladım.

Benim sormak istediğim, başvuru süreci nasıl oluyor? Kpss Lisans - B grubuna girmem gerekiyor ve p3 puanı baz alınıyor sanırım. Bu da %50 GY %50 GK diye biliyorum. Başvuru süreci nasıl oluyor, ne zaman oluyor? 2024/1, 2024/2, ..., 2024/4 gibi ifadeler görüyorum. Bunlar ne oluyor? Kaç bilgisayar mühendisi alınıyor kpss ile kamuya? Kpss başvuru süreci hakkında hiçbir bilgim yok. Bu sorularımı cevaplarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim şimdiden.

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