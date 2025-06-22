58a1 maddesi

arkadaşlar merhaba uzman çavuşluk için başvuru yapmıştım. mülakatı geçtim ama bacakta platin vardı sağlık muayenesinde çıktı ortopedi doktoru muayene sağlam yazdı kaşe imza attı gönderdi. heyete gireceğim büyük ihtimalle elenirim ama beni durumum sanki 58a3 maddesi, tsk sağlık yönetmenliğinde o madde geçer diyor ne verirler sizce

A) 1. Büyük eklemlerin vücut hareket ve vazifelerini bozmayan yerine konmuş çıkıkları

veya hafif şekil bozuklukları, önemsiz derecede yapışıklıkları

3. Vücut hareket ve vazifelerini bozmayan, hayat için tehlike göstermeyen, kemik ve yumuşak dokular içinde yabancı cisimler.