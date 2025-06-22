Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


22 Haziran 2025 12:27
İBB İETT İSKİ KADRO DERECELERİ FARKI VAR MI?

İski ibb iett alımlarında, örneğin İskinin kadro derecesi 6 iken, ibb 9 gösteriyor. Bunun maaş ya da kademe ilerlemesinde dezavantajı ya da avantajı var mı? (Lisans)

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