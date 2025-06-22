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Editörler : swat3410


22 Haziran 2025 14:22
2017 deki troid tanısı sorun olur mu?

2017 de yaptırdığım kan tahlilimdeki tsh değeri referans değerinin dışında olduğu işin hipotiroid tabusu konulmuş eğer bu sene poleni kazanırsam genel sağlıkta bu durum engel olur mu? Yoksa şuan ki TSH değerime göre mi değerlendirme yapılır?


Dutchvanderlinde
Aday Memur
22 Haziran 2025 14:23

Yazın yanlışları için kusura bakmayın poleni yerine pomemi olucak tabusu yerine tanısı olucak


FoGues
Aday Memur
22 Haziran 2025 15:24

Yeni vermiş olduğunuz tahlil sonuçlarına göre değerlendirme yapılır

Toplam 2 mesaj

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