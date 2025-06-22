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Editörler : swat3410


22 Haziran 2025 14:22
Troid tanısı sorun olur mu?

2017 de yaptırdığım kan tahlilimdeki tsh değeri referans değerinin dışında olduğu işin hipotiroid tabusu konulmuş eğer bu sene poleni kazanırsam genel sağlıkta bu durum engel olur mu? Yoksa şuan ki TSH değerime göre mi değerlendirme yapılır?


Dutchvanderlinde
Aday Memur
22 Haziran 2025 14:23

Yazın yanlışları için kusura bakmayın poleni yerine pomemi olucak tabusu yerine tanısı olucak


FoGues
Aday Memur
22 Haziran 2025 15:24

Yeni vermiş olduğunuz tahlil sonuçlarına göre değerlendirme yapılır


Baypar
Daire Başkanı
22 Haziran 2025 21:57

İlaç kullanmadıysanız ve şuanki değerleriniz sağlamsa sizde sağlamsınız demektir.


Dutchvanderlinde
Aday Memur
23 Haziran 2025 09:20

Sadece 2017 de kullandım tiroid ilacı oda 1 kutu sonra yazdırmamıştım ama 7-8 ay önce yaptırdığım kan testinde tsh normal çıkmıştı.

Baypar, Dün

İlaç kullanmadıysanız ve şuanki değerleriniz sağlamsa sizde sağlamsınız demektir.

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