Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


22 Haziran 2025 15:13
İETT MEMUR BİLGİ

merhabalar. iett memur kadrosuna atandım. güvenlik sorusturması oluyor mu? oluyorsa ne kadar sürüyor? bilgisi olan paylaşırsa sevinirim

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