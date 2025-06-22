Ek ödemede bulunan kurumlar

Merhaba arkadaşlar. Atama donemlerinde tercih yaparken Herkesin faydalanması için bu konuda bir başlık açmak istedim. Maaşları yüksek olan ya da Ek ödeme yapan kurumları bilenler, yaklaşık ek ödeme miktarı ile paylaşabilir mi? Yalnız tevatürleri değil, gerçekten bildiklerinizi yazarsanız herkes hayatını sekillendirecek konuda bilgi sahibi olur. Ben direkt bildiğimi söyleyerek başlıyorum. Belediyeler memurlara maaşa ek 0 TL ile ~11000 TL arasında kendi belirleyecegi miktarda SDS ödemesi yapabilir. Üniversitelerde Ve MEB de memurlara Haftasonu ÖSYM/ AÖF sınavları varsa gozetmenlik görevi verilebilir (Ücreti bilmiyorum).

Merhaba arkadaşlar. Atama donemlerinde tercih yaparken Herkesin faydalanması için bu konuda bir başlık açmak istedim. Maaşları yüksek olan ya da Ek ödeme yapan kurumları bilenler, yaklaşık ek ödeme miktarı ile paylaşabilir mi? Yalnız tevatürleri değil, gerçekten bildiklerinizi yazarsanız herkes hayatını sekillendirecek konuda bilgi sahibi olur. Ben direkt bildiğimi söyleyerek başlıyorum. Belediyeler memurlara maaşa ek 0 TL ile ~11000 TL arasında kendi belirleyecegi miktarda SDS ödemesi yapabilir. Üniversitelerde Ve MEB de memurlara Haftasonu ÖSYM/ AÖF sınavları varsa gozetmenlik görevi verilebilir (Ücreti bilmiyorum).