Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Haziran 2025 15:32
POMEM SAĞLIK NEDENİYLE BİLKENT SEVK OLUMLU ALDIM

Merhaba abilerim ablalarim 31.donem POMEM öğrencisiyim mezuniyete 1 ay var sağlık kurulu rapor işlemleri kapsamında Ankara Bilkent şehir Hastanesi'ne sevk olmuştum gastroenteroloji bölümü detaylı baktı inceledi sağlam polis olur raporu verdi

Şimdi bittimi kesin kayıdim yapilirmi okula yoksa daha uğraştırır mi Ankara sosyal hizmetler sağlık daire başkanlığı kabul edermi raporu bu sefer tecrübeli kişiler yazarsa sevinirim


berkemal61
Aday Memur
22 Haziran 2025 15:42

Akademinin seni sevk ettiği hastaneden olur aldıysan, bu saatten sonra hayırlı olsun demek düşer. takribi 1 ay kadar bir süre olduğu için muhtemelen yazışmalar da yetişir devre kaybı da olacağını sanmıyorum.

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