Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Haziran 2025 15:35
Norm fazlası öğretmen ilçe dışına görevlendirilir mi/atanır mı?

merhaba,

ağustos gibi norm fazlası olursam başka ilçeye atamamı yaparlar mı yoksa kesinlikle bulunduğum ilçede mi kalırım? benzer durum olarak görevlendirme için ne söyleyebiliriz? (2025-2026 eğt.öğrt yılı için sordum)


uzmanogretmjen
Aday Memur
22 Haziran 2025 15:59

içinde olduğunuz ilçe grubunda boş okul varsa gidersiniz

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Psikiyatrik engel durumu KVKK kapsamında mıdır?ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Güvenlik soruşturmasında kalıcı olarak askıya alınan twitter hesaplarıProje olmayan İmam Hatip ortaokullarının sınav yapması ne kadar usule uygun?Ar-Ge biriminde çalışan öğretmen görevleri.%40 engelli raporu olan bir öğretmen mazeret tayinine başvurabilir mi?Mazeret ataması yapılması gereken işlemlerİl dışı nasıl iptal edilir?İliçi 2025-1 Sıra Atamaları ne zaman açıklanır?Öğretmenliğe mukayese ile görece daha kazançlı meslekler

Sözlük

günün filmi 2 kafa dağıtmak 1 kendini hep haklı gömek 5 güne bir söz bırak 2 eşler arasındaki eğitim farkı 3 Erkek adam altını beyler doldursun 4 Her şeyden şikayet etmek 1 kendini beğenmiş 2 günaydın sözlük 5 mutluluktan ağlamak 2

Son Haberler

Tesettürlü kadına hakaret eden şüpheli şahıs gözaltına alındıMuğla'da kavurucu sıcaklık alarmı: Yangınlara dikkatHürmüz Boğazı kapanıyor mu?2025 AYT sınavı şaşırttı! Matematik ve Fizik zorladıFabrikada sızan gazdan etkilenerek ölen 2 işçinin cenazesi defnedildi

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması