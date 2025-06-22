Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Haziran 2025 16:32
Ortaokul sinif tekrari

Ortaokul sinif tekrarı için veli ön görüşme formu, donem sonu şube öğretmenler kurulu kararı, öğrenci değerlendirme raporu dışında doldurulması gereken başka bir belge evrak vs var mıdır?

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