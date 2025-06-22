Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Haziran 2025 17:27
10 yıl bitimi silahın bizde kalma süresini hesaplama
Arkadaşlar uyku apnesinden d dlimi aldım. Gihe geçmeden emekli olmayı düşünüyorum şu an karar aşamasındayım. Silah 10 yıl dolunca bizde kalıyor ancak raporlu günlerde üstüne ekleniyor diye bişey duydum dogrumudur? 4 ay meslekte raporun var diyelim 10 yıl 4 ay sonra silah sende kalıyor. Birde adi malullerde silah konusu oluyor bilen varmı? 10 yılım önümüzdeki ay doluyor

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