Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Haziran 2025 17:27
Silahın bizde kalma süresini hesaplama

Arkadaşlar uyku apnesinden d dlimi aldım. Gihe geçmeden emekli olmayı düşünüyorum şu an karar aşamasındayım. Silah 10 yıl dolunca bizde kalıyor ancak raporlu günlerde üstüne ekleniyor diye bişey duydum dogrumudur? 4 ay meslekte raporun var diyelim 10 yıl 4 ay sonra silah sende kalıyor. Birde adi malullerde silah konusu oluyor bilen varmı? 10 yılım önümüzdeki ay doluyor


Mersina33
Aday Memur
22 Haziran 2025 23:41
vay arkadaş bide rapor mu ekleniyor onun üstüne kankam bunu netleştirirsen mutlaka bilgi ver burdan bana.

jackreacher52
Aday Memur
23 Haziran 2025 01:34

Raporlu günler 10 yıla eklenir: 10 yıl + 4 ay rapor = 10 yıl 4 ay sonra silah sizde kalır.

Adi malul emekliyseniz: Silahı evde bulundurabilirsiniz ancak taşıyamazsınız.

Süreniz önümüzdeki ay doluyorsa, emekliliği silah hakkınız kesinleşene kadar ertelemeniz önem taşır.


Murat1088
Aday Memur
23 Haziran 2025 08:26

Çok saçma değil mi raporun eklenmesi, 10 yıllık hizmet diyor benim bildiğim.

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