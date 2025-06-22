Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Haziran 2025 17:54
Mesleki Çalışma Yerleri ne zaman açıklanır?

Seminere il dışında katılmak için hem okuluma hem istediğim ilin milli eğitim müdürlüğüne dilekçe yolladım ama nerede gireceğimi bilmiyorum. Nasıl öğrenebilirim?


kimuni
Daire Başkanı
22 Haziran 2025 18:06

sanki gelen dökümanlarda ilçe milli eğitime verilmesi gerektiği yazılıydı il mem değilde.


kimuni
Daire Başkanı
22 Haziran 2025 18:08

müdürünüz ile iletişime geçin bence o halleder gibime geliyor yada dilekçeyi verdiğiniz yer.

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