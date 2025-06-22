Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Haziran 2025 20:16
Belediye de işçi olmak
arkadaşlar belediyeye işçi olarak geçiş yapabiliyor muyuz .. kurumlar arası geçiş şeklinde mi oluyor .. referans yok

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