Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Haziran 2025 20:16
Kurumlar arası geçiş ile belediyede işçi olmak

arkadaşlar belediyeye işçi olarak geçiş yapabiliyor muyuz .. kurumlar arası geçiş şeklinde mi oluyor .. referans yok


yinemiamcalar
Şef
22 Haziran 2025 22:20

Kurumlar arası geçişle memur olarak geçersin torpil siz imkansıza yakin

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