Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Haziran 2025 23:44
İkinci il içi bu sene olur mu?

2.İlçi yer değiştirme başvurusu bu sene de olur mu özellikle 12 Ağustos tan sonra


Sakaryalı540
Şef
23 Haziran 2025 00:07

Bu sene ikinci ilici ve il dışı olmaz inanın merkezler dolu kuş uçmaz kervan geçmez yerlere mi tayin isteyeceksin ? Bu sene bekledim istediğim yerler açılmadı açılan yer ise istediğim yerlere uzaklığı 50 60 km uzaklıkta köy okulları bu sene olmadı seneye bakalım. İnşallah dediğin gibi olsun da açılsın ama ihtimal vermiyorum geçen sene açtılar maşallah açılan yerler mükemmel yerlerdi ama tercih için beklemem lazımdı bu sene tercih zamanım geldi her yer kapalı gişe

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