Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
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22 Haziran 2025 23:45
Belediyede 657 tabi kişiye

Belediyede 657 ye tabi bir itfaiye erine vatandaş tarafından sözlü ve fiziki bir şekilde saldırılması durumunda vatandaş ceza alır mı alırsa ne ceza alır mesela polis memur olduğu için polise mukavemette 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası varmış itfaiye eri içinde gecerlimidir bu durum teşekkürler.

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