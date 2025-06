Yemezler..

Evet.. Bunu tüm kalbimle ve açık yüreklilikle söyleyebilirim.. Buna rağmen çoğu durumdan haberimin olduğunu da ifade edebilirim.. Rüyalar bu noktada benim için iyi bir rehber mahiyetinde.. Yıllar önce veya şimdiki zaman diliminde gördüğüm ve etkisinde kaldığım rüyalar.. Nasıl etkisinde kalmayayım ki.. O kadar gerçekçi ve canlı rüyalar ki.. Nereye geleceğim.. Olağanüstü zamanlardan geçtiğimizi düşünüyorum.. Tarihi.. Aklıma bunun haricinde veya aksi olabilecek hiçbir şey gelmiyor.. Her şey nizami,düzenli ve olması gerektiği gibi.. Şu zamanda şurada şu olacak veya falanca yerde birtakım değişiklikler meydana gelecek gibi.. Resmi açıklamalar,komplo teorileri veya buna dair üzerinde çalışma yapılmış veya kafa yorulmuş eserler veya düşünceler.. Evet.. Yeniden dizayn edilmek istendiği açık ve aşikar.. Elbette ortadoğu coğrafyasını kast ediyorum.. Bir plan ve program doğrultusunda hareket edildiği,adeta aşama aşama uygulandığı ve sonuçta yeni bir düzen getirilmek istendiğini rahatlıkla görüyoruz.. Tabi ki bizi de alakadar ediyor tüm bunlar.. Çünkü biz de bu coğrafyada yaşıyoruz ve hiçbir gelişmeye kayıtsız kalamıyoruz.. Ve elbette kalmamalıyız da.. Fakat buna rağmen yaşananları sadece tribünden izlemek gibi bir rolümüz de var süreç içerisinde.. Sahaya inemiyoruz.. Aksiyon alamıyoruz.. Belli başlı kalıplaşmış sözler sarf etmekten veya tekrar etmekten ileriye geçemiyoruz.. Tüm dünyanın gözü islam dünyasında ve İslam coğrafyasının da gözü bizde.. Umutlarını bize bağlamış insanlar ve çaresizlik içinde ne yapacağımızı bekliyorlar.. Artık bir hareket veya aktif bir davranış bekliyorlar.. Haklılar ve öyle de olmalı.. Çünkü güdülecek bir siyaset kalmadı ve tamamen çıkmazda olduğumuzu düşünüyorum.. Güvenebileceğiz veya dayanışma içinde olabileceğimiz kimse de yok.. Hatayı nerede yaptık acaba? Hiç öz eleştiri yaptık mı? Düşündük mü? Anlaşılan o ki bu yahudi kafayı bize taktı.. Babasını da ikna etti.. Kolay kurtulamayacağımız da belli.. Peki o zaman ne olacak? Boyun mu eğeceğiz,ne yapacağız.. Bu yahudi belasını başımıza bilerek veya bilmeyerek musallat edenler,zamanında yaptıkları birtakım hataların acı faturası olacağını hiç düşünmediler mi? Hesap etmediler mi? Uzağa gitmeye gerek yok.. Kendimden yola çıkayım isterseniz.. Belanın boyutunu iyi anlıyor veya idrak edebiliyor musunuz? Evet.. Her ne kadar biz her fırsatta birlik ve beraberlik çağrısı yapsak da karşımızda bu söylemlerin aksi yönünde hareket edildiğini görüyoruz.. Milli menfaatlere uygun ne kadar çağrı veya söylem varsa taban tabana zıt bir politika izleniyor karşımızda.. Bu üstü örtülü veya gayriresmi bir savaş ilanıdır.. Nasıl baş edeceğiz? Korkutmaya çalıştıkça daha da azgınlaşıyorlar ve saldırgan hale geliyorlar.. Uzlaşmaya pek istekli görünmüyorlar.. Hatta oralı bile değiller.. Yeterince hazırlıklı mıyız onu da bilmiyorum.. Çaresizlik içinde adeta başımıza gelecek akıbeti bekliyoruz.. Birtakım gavurun samimiyetine güvenmeyip başka bir gavurun insafına sığınmak da artık pek geçerli bir yol değil.. Sıkıştık.. Evet.. Demek ki neymiş.. Neredeyse çeyrek asırlık iktidarı süresince aktif bir dış politika izlediğini düşünen fakat fevkalade yanılan,hemen her fırsatta yahudiye çatan,olur olmaz her şeye burnunu sokan ve tüm bunların başarılı bir siyaset tarzı olduğunu zanneden pek kıymetli hükümetimiz derin bir yanılgı içindeymiş.. Sen kürsülerden bağırıp çağırıp sağa sola çatarken onlar ne yapıyormuş bugünleri düşünüyorlarmış.. Daha akıllı ve temkinli hareket ediyorlarmış.. Evet.. Önce herkesi kendine düşman et sonra da dış işleri bakanın ile birlikte ılımlı siyaset izleyerek herkesle tekrar aranı düzeltmeye çalış.. Kusura bakma, yemezler...

