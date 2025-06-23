Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


23 Haziran 2025 09:43
İller Arası Kadro

arkadaslar kadrolar ne zaman belli olur


yaren_sena
Aday Memur
23 Haziran 2025 09:50

Eli kulağında bugün yarın belli olur


infinite29
Şef
23 Haziran 2025 09:55

umarım heyecanla bekliyorum

yaren_sena, 18 dk. önce

Eli kulağında bugün yarın belli olur

Toplam 2 mesaj

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