Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


23 Haziran 2025 10:52
125/e/g den ihraç olanlar
arkadaşlar bu madde anayasa ile kaldırıldı şimdi ne olacak ?

eskidenberiburdayim
Şube Müdürü
23 Haziran 2025 11:15

kaldırılması iyi oldu neye göre olduğu belli değil her yere çekilebilir bir maddeydi amirin insafına kalmış


Metin.ger
Aday Memur
23 Haziran 2025 11:47
ama aday memurlar için diyor

Ahmet8909
Aday Memur
23 Haziran 2025 12:58

Aday memur demesi bence aday memurla asil memuru birbirinden ayırmaz.Bu sonuca göre 125 e/g maddesinden ihraç olanlar için emsal karar oldu.Tabi burada hakimler bu karari uygulayacak mi? Asıl soru o?

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