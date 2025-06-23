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Editörler : supporters.


23 Haziran 2025 11:04
karne hediyesi alacağım

Karne hediyesi konusunda biraz kararsız kaldığım için seçim yapmam gecikti. Hem okulda kullanabileceği hem de evde kardeşiyle birlikte keyifle vakit geçirebileceği bir tablet almayı düşünüyorum. Hangi marka ve modeli önerirsiniz?


jackreacher52
Aday Memur
23 Haziran 2025 11:17

ipad 9. veya 10.nesil yeterli olur

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karne hediyesi alacağım

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