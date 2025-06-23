Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


23 Haziran 2025 11:31
İzin

Zorunlu ameliyat sonrası 6 ay gibi bir süre izin alan sözleşmeli personel işten atilirmi?


jackreacher52
Aday Memur
23 Haziran 2025 12:26

Hastalık izinleri genellikle sağlık kurulu raporuyla sınırlıdır. Ayakta tedavilerde maksimum 10+10=20 gün izin verilir. 20 günü aşan durumlarda sağlık kurulu onayıyla 6 aya kadar izin alınabilir .

Ameliyat sonrası 6 aylık izin için tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu şarttır. Raporsuz uzun süreli devamsızlık, fesih nedeni olabilir.

Yapılması gerekenler:

Sağlık kurulu raporunun eksiksiz alınması.

İşverene yazılı bildirim yapılması.

İdareyle diyalog kurularak kısmi çalışma/ücretsiz izin gibi seçeneklerin tartışılması.

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