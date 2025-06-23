Tigemde Elektrik elektronik mühendisi ne iş yapar?

Yazmayı düşünen merak eden arkadaşlar için yazıyorum

Tigemdeki trafoların bakımı onarımı, trafoların kök binalarının bakımı, elektrik kompanzasyonu, enerji nakil hatları (elektrik direkleri, direklerde kullanılan teller vb.), elektrik motorları-dalgıç pompa (yer altından su çıkarmak için kullanılıyor) bakımı onarımı yapar. Bunları yaparken tek görevi işçileri denetlemek, işin yapılmasını sağlamak, gerekli malzemelerin alınmasını sağlamak ama oturtup tamirat yapmak yok, yani fiziki olarak yorucu değil sadece masa başı malzeme tedariği ve sürekli arazide 45 derecede personelin başında durmak izlemek denetlemek. Haftanın 6 günü zorunlu çalışma var öyle hafta sonu 2 gün tatil yok, mesai ücreti günlük 500tl.

En yakın yerleşim birimi 30km uzaklıkta arabanız yoksa markete, eczaneye, sağlık ocağına gitmek bile lüks. Ben yazdığıma bin pişmanım 3 yıl kit yasağı olmasa şu an istifa ederim.