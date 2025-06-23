Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


23 Haziran 2025 12:07
Tigemde Elektrik elektronik mühendisi ne iş yapar?

Tigemde Elektrik elektronik mühendisi ne iş yapar?

Yazmayı düşünen merak eden arkadaşlar için yazıyorum

Tigemdeki trafoların bakımı onarımı, trafoların kök binalarının bakımı, elektrik kompanzasyonu, enerji nakil hatları (elektrik direkleri, direklerde kullanılan teller vb.), elektrik motorları-dalgıç pompa (yer altından su çıkarmak için kullanılıyor) bakımı onarımı yapar. Bunları yaparken tek görevi işçileri denetlemek, işin yapılmasını sağlamak, gerekli malzemelerin alınmasını sağlamak ama oturtup tamirat yapmak yok, yani fiziki olarak yorucu değil sadece masa başı malzeme tedariği ve sürekli arazide 45 derecede personelin başında durmak izlemek denetlemek. Haftanın 6 günü zorunlu çalışma var öyle hafta sonu 2 gün tatil yok, mesai ücreti günlük 500tl.

En yakın yerleşim birimi 30km uzaklıkta arabanız yoksa markete, eczaneye, sağlık ocağına gitmek bile lüks. Ben yazdığıma bin pişmanım 3 yıl kit yasağı olmasa şu an istifa ederim.

Çok Yazılan Konular

DHMİ elektronik dil şartı güncellenmişPTT A.Ş de Yeniden Yapılanma657den diğer kurumlara geçiş konusu hk.DHMİ Çalışanları Buraya399 KİT'ten KPSS ile başka kuruma atanıp istifa etmekTEİAŞ AnkaraKİT Yönetişim ReformuTEİAŞ promosyon tahminleri alayımTİGEM Platformu

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 mesafeli davranmak 1 Erkek adam altını beyler doldursun 3 mutluluktan ağlamak 2 güzel kızların mütevazı olması 1 speak no evil 1 alegori 1 günün filmi 1 zaman bildiren şarkılar/türküler 3 kendini beğenmiş 2

Son Haberler

22 ilin 'Çevresel Gürültü Eylem Planı' hazırSuriyelilerin ülkelerine dönüşü yoğunluk kazandıTekin: Yapay zekayı önümüzdeki dönem daha yoğun kullanacağızDurdurulan otomobilden Bizans dönemine ait mezar steli çıktıTesla, robotaksi hizmetini Austin'de başlattı

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması