Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Haziran 2025 12:43
Bilsem'den Bilsem'e geçiş yapabilir miyim?

Bilseme atanınca başka bir bilseme nasıl geçiş yapabiliriz?

Zorunlu çalışma süresi var mı?


carym
Aday Memur
24 Haziran 2025 08:51
Var.
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