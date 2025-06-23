Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Haziran 2025 12:43
Bilsemde atama ve yer değişikliği

Bilseme atanınca başka bir bilseme nasıl geçiş yapabiliriz?

Zorunlu çalışma süresi var mı?

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