KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


23 Haziran 2025 12:44
2025 yılında Hukuk Subayı temini olur mu?
2024 yılında alım yapılmadı, bu sene yapılır mı acaba ? Yapılırsa girmeyi düşünen var mı ?

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