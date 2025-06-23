Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Haziran 2025 13:13
Ticari araç

merhaba arkadaşlar memurlar ticari aracı üstüne alabiliyor mu ?


dogukan5252
Aday Memur
23 Haziran 2025 15:29
alır ama gelir getirici faaliyette bulunamaz kiraya verebilir

gölge123456
Aday Memur
23 Haziran 2025 15:36
tamam teşekkür ederim
dogukan5252, 26 dk. önce
alır ama gelir getirici faaliyette bulunamaz kiraya verebilir
Toplam 2 mesaj

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