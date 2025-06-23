Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


23 Haziran 2025 13:19
Eş Tayini

Ben yeni atandım eşim 2 yıldır calisiyo seneye o kadroya geciyo bnmde 1 yılım doluyo onun yanına tayin isteyebilirmiyim kendisi e bölgesinde bi ilde ve ikimizde aynı bransiz

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