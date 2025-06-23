KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


23 Haziran 2025 14:06
Mühendis tayin durumu

2024te Bilgisayar Mühendisliğinden mezun oldum. Bu yıl kpss ile uzman yardımcısı olmayı planlıyorum. Fakat genelde Ankarada çalışabiliyoruz. Atandıktan sonra memleketime tayin isteyebilirmiyim? Yoksa bu yıl kpss ye girmeyip gelecek yıl kpssye girip merkez atamayla memleketime atanmayımı denemeliyim(bu durum kesin değil. memleketimde mühendis ilanı açılmıyor pek). Bilmediğim başka yöntemlerde olabilir fikir verirseniz çok sevinirim.

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