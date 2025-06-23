Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Haziran 2025 14:25
Kamudaki Memurların Şartlarının İyileştirilmesi
Mesele kamudaki memurların şartlarının iyileştirilmesi , diğer gruplara yaptılar çünkü

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