Güzel sanatlar "Genel ve Özel Şartları Birlikte Sağlama" Sorunsalı

Merhabalar,

Güzel Sanatlar temel alanı doçentlik başvuru metninde yer alan şu ifadeyle ilgili bir belirsizlik söz konusu:

?Güzel Sanatlar temel alanından doçentliğe müracaat eden adayların 'Genel Başvuru Şartları' ve 'Özel Başvuru Şartları' başlıklarında yer alan şartları birlikte sağlamaları zorunludur.?

Bu ifade, her iki başlıktaki koşulların puan bazında mı, yoksa nitelik/sayısal koşullar bazında mı sağlanması gerektiğini açıkça belirtmiyor. Örneğin:

👉 Genel ve özel şartlara ait puanlar ayrı ayrı mı toplanmalıdır (örneğin 100+50 gibi)?

Yoksa

👉 Toplam 100 puanı toplarken, özel şarttaki puanlar da aynı havuza dahil edilerek genel puan içinde birlikte mi sayılmaktadır?

Konuyu deneyimlemiş veya bu konuda net bilgiye sahip olan hocalarımızın görüşlerini rica ederim.

Teşekkürler.