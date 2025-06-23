Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


23 Haziran 2025 15:05
4/B Sözleşmeli Personel Resmi Tatilde Çalışması Hakkında.

Merhaba Aile ve sosyal hizmetler bakanlığında yatılı bir kurumda 4/B koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım. Vardıyalı sistemde sadece geceleri çalışıyorum 12/36 şekilde. Akşam 19:00 Sabah 07:00 12 saat çalışma 36 saat dinlenme şeklinde. bu şekilde resmi tatillerde de çalışmak zorunda kalıyorum. Resmi tatillere denk gelen günlerde resmi tatillerde çalıştığımda sonraki günlerde izin olarak alabiliyor muyum. Diğer memur arkadaşlarda 1 güne 1 gün veriliyor. Ama Koruma ve güvenlikte vardıyalı sistem ve dinlenme günü denilerek vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Örnek olması açısında haziran ayında toplamda 180 saat çalışmış olacağım. Normalde haftalık 40 aylık 160 saat çalışmamız gerekiyor.

Şimdi aşağıda bayramda çalıştığım günleri yazdım bu günlerin tamamını hakketmiş oluyorum bunlar sonradan 1 güne 1 gün izin vermek zorunda değiller mi?

19:00 Giriş 4 Haziran

07:00 Çıkış 5 Haziran Kurban Bayramı Arefesi

19:00 Giriş 6 Haziran Kurban Bayramı 1.gün

07:00 Çıkış 7 Haziran Kurban Bayramı 2.gün

19:00 Giriş 8 Haziran Kurban Bayramı 3.gün

07:00 Çıkış 9 Haziran Kurban Bayramı 4.gün

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