Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


23 Haziran 2025 15:19
399 dan 4 B ye dönüş
4bde sözleşmeliyken gsb 1 yıl calisip istifa edip 399 a başladım ve hiç umduğum gibi olmadı tekrar sınavsız 4bye dönme şansım var mi

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