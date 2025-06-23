Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Haziran 2025 15:28
Maaş mağduriyeti
Malum yaz tatiline girdik ek ders ödemeleri kesildi, kuş kadar maaşla nasıl geçineceğiz, öğretmenlere yaz tatilinde de full ek ders ödenmelidir

jajacoelho
Genel Müdür
23 Haziran 2025 15:30

troll

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