Yaz tatilinde ek ders verilmeye devam edilmelidir.

öğretmen bile olmayan bilerek millet tepki gostersin satassin diye atılmış bir başlık..Yoksa hiçbir öğretmen bunu demez..Maaş düşük mü düşük ama bu saçma fikri ortaya atmaz

öğretmen bile olmayan bilerek millet tepki gostersin satassin diye atılmış bir başlık..Yoksa hiçbir öğretmen bunu demez..Maaş düşük mü düşük ama bu saçma fikri ortaya atmaz