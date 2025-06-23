Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Haziran 2025 15:28
Yaz tatilinde ek ders verilmeye devam edilmelidir.

Malum yaz tatiline girdik ek ders ödemeleri kesildi, kuş kadar maaşla nasıl geçineceğiz, öğretmenlere yaz tatilinde de full ek ders ödenmelidir


jajacoelho
Genel Müdür
23 Haziran 2025 15:30

troll


uzmanogretmjen
Aday Memur
23 Haziran 2025 16:19

kime hangi derse göre ödenecek ? senenin ders programına göre mi önceki döneminkine göre mi ?


el elif
Aday Memur
23 Haziran 2025 16:46
öğretmen bile olmayan bilerek millet tepki gostersin satassin diye atılmış bir başlık..Yoksa hiçbir öğretmen bunu demez..Maaş düşük mü düşük ama bu saçma fikri ortaya atmaz
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