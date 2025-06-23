Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


23 Haziran 2025 15:59
İllerarası Tayin Hk.

Merhaba 2024 ocak ayinda tayin istemiştim ama saglik sorunları sebebiyle gidememistim. Benden sonra tayin istemeyi aralığı 2 yıla cikti. Ben basvururken 1 yildi. Kanun beni de kapsar mi tayin istemek için 2 yıl beklemem gerekir mi sizce çünkü ben basvururken bekleme süresi 1 yildi


lDeimosl
Genel Müdür
23 Haziran 2025 16:35

Kapsar evet. Fiili durumda siz henüz tayin istemediğiniz için yeni yönetmeliğe tabisiniz. Burda geriye doğru işleme söz konusu değil. Siz tayin isteyip gitmeyip, daha sonra 1 yıl cezanızı doldurduktan sonra tayin istemis ve gitmis olsanız, sonra yönetmelik değişip süre 2 yıla çıktı diye sizi geri göndermeye kalksalar mevzuat hükmü geriye doğru işlemiş olur.


SILAGÜMÜŞ
23 Haziran 2025 16:41

Ama tayin isteyip girmeyince 1 yil cezası var dediler bu bilgi yanlış mı.acaba? Yerleşip gidenler 2


Cellikferhat
Aday Memur
23 Haziran 2025 17:54

O kadar güzel açıkladın ki

lDeimosl, 2 saat önce

Kapsar evet. Fiili durumda siz henüz tayin istemediğiniz için yeni yönetmeliğe tabisiniz. Burda geriye doğru işleme söz konusu değil. Siz tayin isteyip gitmeyip, daha sonra 1 yıl cezanızı doldurduktan sonra tayin istemis ve gitmis olsanız, sonra yönetmelik değişip süre 2 yıla çıktı diye sizi geri göndermeye kalksalar mevzuat hükmü geriye doğru işlemiş olur.

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