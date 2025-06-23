Karne verildikten sonra not düzenlemesi yapılabilir mi?

Mümkün Olduğu Durumlar:
İdari Hata veya Teknik Hata:
Öğretmenin notu yanlış girmesi, sınav sonucunun eksik kaydedilmesi gibi ispatlanabilir hatalar varsa,
Okul idaresi ve İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlüğü onayı ile düzeltme yapılabilir.
Örnek: Sınav kağıdı 90 ama karnede 45 yazılması.
İtiraz Süreci:
Karnenin tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı itiraz edilmesi gerekir (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 50). İtiraz incelemesi sonucu hata tespit edilirse not düzeltilir.
Mümkün Olmadığı Durumlar:
Süre Geçmişse: İtiraz süresi (5 iş günü) dolduysa düzeltme yapılmaz.
Öznel Değerlendirmeler: Öğretmenin kanaat notu veya proje puanı gibi "tartışmalı" puanlar genelde değiştirilmez (somut hata yoksa).
"Sınıf Geçirme" Talebi: Not düzeltme sonucu otomatik olarak yıl sonu başarı puanı değişir. Düzeltilen puan, sınıf geçme barajını (50) sağlıyorsa öğrenci geçer.
Acil Yapılması Gerekenler:
Okul İdaresiyle Görüşün:
Hatanın belgelerle (sınav kağıdı, not çizelgesi vb.) kanıtlanması gereklidir.
İdare, gerekli formları (düzeltme tutanağı) hazırlayarak İlçe Millî Eğitim?e iletir.
İtiraz Süresine Dikkat:
Karnenin size resmen verildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde yazılı itiraz edin.
MEB Yönetmelikleri:
Detaylar için
MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (Madde 45-50) inceleyin.
Önemli Uyarı:
"E-Karne" sonrası düzeltme fiziki karneden daha zordur; sistemde değişiklik için üst onay gerekir.
Hata tespit edilse bile işlemler uzun sürebilir (yaz döneminde kurumlar yavaş işleyebilir).
Sonuç:
✅ Belgelenebilir bir hata varsa ve süre içinde başvurulursa not düzeltilir. Bu, sınıf geçmeyi sağlayabilir.
❌ Süre aşıldıysa veya hata kanıtlanamazsa düzeltme yapılmaz.
Mümkün Olduğu Durumlar:
İdari Hata veya Teknik Hata:
Öğretmenin notu yanlış girmesi, sınav sonucunun eksik kaydedilmesi gibi ispatlanabilir hatalar varsa,
Okul idaresi ve İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlüğü onayı ile düzeltme yapılabilir.
Örnek: Sınav kağıdı 90 ama karnede 45 yazılması.
İtiraz Süreci:
Karnenin tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı itiraz edilmesi gerekir (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 50). İtiraz incelemesi sonucu hata tespit edilirse not düzeltilir.
Mümkün Olmadığı Durumlar:
Süre Geçmişse: İtiraz süresi (5 iş günü) dolduysa düzeltme yapılmaz.
Öznel Değerlendirmeler: Öğretmenin kanaat notu veya proje puanı gibi "tartışmalı" puanlar genelde değiştirilmez (somut hata yoksa).
"Sınıf Geçirme" Talebi: Not düzeltme sonucu otomatik olarak yıl sonu başarı puanı değişir. Düzeltilen puan, sınıf geçme barajını (50) sağlıyorsa öğrenci geçer.
Acil Yapılması Gerekenler:
Okul İdaresiyle Görüşün:
Hatanın belgelerle (sınav kağıdı, not çizelgesi vb.) kanıtlanması gereklidir.
İdare, gerekli formları (düzeltme tutanağı) hazırlayarak İlçe Millî Eğitim?e iletir.
İtiraz Süresine Dikkat:
Karnenin size resmen verildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde yazılı itiraz edin.
MEB Yönetmelikleri:
Detaylar için
MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (Madde 45-50) inceleyin.
Önemli Uyarı:
"E-Karne" sonrası düzeltme fiziki karneden daha zordur; sistemde değişiklik için üst onay gerekir.
Hata tespit edilse bile işlemler uzun sürebilir (yaz döneminde kurumlar yavaş işleyebilir).
Sonuç:
✅ Belgelenebilir bir hata varsa ve süre içinde başvurulursa not düzeltilir. Bu, sınıf geçmeyi sağlayabilir.
❌ Süre aşıldıysa veya hata kanıtlanamazsa düzeltme yapılmaz.