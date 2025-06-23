Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Haziran 2025 16:14
Karne verildikten sonra not düzenlemesi yapılabilir mi?

İyi günler E karne verildikten sonra not düzeltilmesi yapıp sınıf geçirilebilirmi. Mümkünmüdür teşekkürler


jackreacher52
Aday Memur
23 Haziran 2025 16:49

Mümkün Olduğu Durumlar:

İdari Hata veya Teknik Hata:

Öğretmenin notu yanlış girmesi, sınav sonucunun eksik kaydedilmesi gibi ispatlanabilir hatalar varsa,

Okul idaresi ve İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlüğü onayı ile düzeltme yapılabilir.

Örnek: Sınav kağıdı 90 ama karnede 45 yazılması.

İtiraz Süreci:

Karnenin tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı itiraz edilmesi gerekir (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 50). İtiraz incelemesi sonucu hata tespit edilirse not düzeltilir.

Mümkün Olmadığı Durumlar:

Süre Geçmişse: İtiraz süresi (5 iş günü) dolduysa düzeltme yapılmaz.

Öznel Değerlendirmeler: Öğretmenin kanaat notu veya proje puanı gibi "tartışmalı" puanlar genelde değiştirilmez (somut hata yoksa).

"Sınıf Geçirme" Talebi: Not düzeltme sonucu otomatik olarak yıl sonu başarı puanı değişir. Düzeltilen puan, sınıf geçme barajını (50) sağlıyorsa öğrenci geçer.

Acil Yapılması Gerekenler:

Okul İdaresiyle Görüşün:

Hatanın belgelerle (sınav kağıdı, not çizelgesi vb.) kanıtlanması gereklidir.

İdare, gerekli formları (düzeltme tutanağı) hazırlayarak İlçe Millî Eğitim?e iletir.

İtiraz Süresine Dikkat:

Karnenin size resmen verildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde yazılı itiraz edin.

MEB Yönetmelikleri:

Detaylar için MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (Madde 45-50) inceleyin.

Önemli Uyarı:

"E-Karne" sonrası düzeltme fiziki karneden daha zordur; sistemde değişiklik için üst onay gerekir.

Hata tespit edilse bile işlemler uzun sürebilir (yaz döneminde kurumlar yavaş işleyebilir).

Sonuç:

&#9989; Belgelenebilir bir hata varsa ve süre içinde başvurulursa not düzeltilir. Bu, sınıf geçmeyi sağlayabilir.

&#10060; Süre aşıldıysa veya hata kanıtlanamazsa düzeltme yapılmaz.

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