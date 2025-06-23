Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
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23 Haziran 2025 17:04
Lisans Mezuniyeti

Arkadaşlar ben ibbye önlisanstan atandım ve şu anda belge toplama sürecindeyim. Aynı zamanda lisans 4.sınıfım ve mezuniyetim çok yaklaştı. Mezun olursam bir problem çıkar mı önlisanstan atandığım için?


fatmadmrc374
Aday Memur
23 Haziran 2025 18:00

Hayır bi problem çıkmaz sadece mezun olursan bir daha önlisansyan atanamazsın

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