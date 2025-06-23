Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


23 Haziran 2025 17:13
sağlık mazereti ataması
16 maddenin 2 maddenin a fıkrası personel kendisi yüzde 40 engel durumunda ataması yapılır diyor benimde yüzde 40 raporum var sizce atamam olur mu yalın çevrenizde yapan var mı ?

Çok Yazılan Konular

Refakat İzniİllerarası Tayin Hk.250 Bin Promosyon Olabilir mi?Ortaöğretimden Lisansa YükseltmeHemşire Eş Durumuİstanbul İller Arası Tayinİller Arası Kadroİller Arası Ne Zaman Açılır?Yurtdişı Görevlendirmesiİnönü Üniversitesi 29 Aralık 2023 Tarihli Son Sözleşmeli Personel Alımı

Sözlük

alegori 1 genetik artık insanlar 1 şu an çalan şarkı 1 yks 2025 6 güzel kızların mütevazı olması 1 speak no evil 1 Doğum belgesi 3 kendini hep haklı gömek 2 zaman bildiren şarkılar/türküler 4 iletiler bölümünde olup sözlükte olmayan şey 2

Son Haberler

THY'ye 'Avrupa'nın en iyi uçak içi internet' ödülüYÖK'ten Uluslararası Araştırmacı Programları Başvuruları Başladı!Türkiye, dünya turizminde 4. sıraya yükseldiMarmaris'te 400 Milyonluk Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi!2 binayı saran yangında 3 kişi mahsur kaldı: 7 daire hasar gördü

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması