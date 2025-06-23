sağlık mazereti ataması

16 maddenin 2 maddenin a fıkrası personel kendisi yüzde 40 engel durumunda ataması yapılır diyor benimde yüzde 40 raporum var sizce atamam olur mu yalın çevrenizde yapan var mı ?

16 maddenin 2 maddenin a fıkrası personel kendisi yüzde 40 engel durumunda ataması yapılır diyor benimde yüzde 40 raporum var sizce atamam olur mu yalın çevrenizde yapan var mı ?