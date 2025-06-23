Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


23 Haziran 2025 17:24
Rapor yardım

Arkadaşlar görev mahalli dışında memlekette yıllık iznimin bitimine iki gün kala hastalanıp rapor aldım ve bu çarşamba rapor bitiyor Perşembe iş başı yapmam lazım. Bugün doktara kontrole gittim çarşamba gunu yatış yapacak ve perşembe günü beni ameliyata alacak. Ameliyat olacağım için tekrar bı rapor yazacak. Görev yeri mahallin dışında oldugu için bir sıkıntı olurmu ikinci rapor. ameliyat olacağım için

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