Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


23 Haziran 2025 17:26
4B'li Kültür Bakanlığı Sözleşmeli Sanatçılar Hakkında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı sözleşmeli sanatçıların kadroya geçirilme tarihleri ile ilgili bilgisi olanlar konuya iştirak edebilirler mi?

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