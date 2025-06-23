Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


23 Haziran 2025 17:44
Müdürlükler arası rotasyon ticaret bakanligi

Merhaba İstanbul'da il içi rotasyon ne durumda kaç yılda bir gerçekleşiyor

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