Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Haziran 2025 18:10
OGM destek personeli (şoför) maaşı
merhaba, Ben nasip olursa temmuz yada ağustosta şoför olarak başlayacağım. ne kadar maaş alırım bilgisi olan yazabilir mi

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