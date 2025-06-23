Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


23 Haziran 2025 18:26
Eğitim Durumu Tayini

3+1 sözleşmeliyim ve 3.seneme yeni başladım, üniversite sınavına hazırlanmak istiyorum lisans mezunuyum, eczacılık,diş hekimliği ve tıp gibi 5 veya 6 senelik bir bölüm kazanırsam tayin hakkım bulunuyor mu mevzuat değişince pek anlayamadım, teşekkür ederim şimdiden cevaplarınız için

Çok Yazılan Konular

Refakat İzniİllerarası Tayin Hk.250 Bin Promosyon Olabilir mi?Ortaöğretimden Lisansa YükseltmeHemşire Eş DurumuSağlık Mazaret Reddiİstanbul İller Arası Tayinİller Arası KadroEş Durumu Tayini Özel Sektörİller Arası Ne Zaman Açılır?

Sözlük

güzel kızların mütevazı olması 1 nükleer sızıntı 1 bir ölünün anı defteri. 1 zaman bildiren şarkılar/türküler 4 kafa dağıtmak 1 iletiler bölümünde olup sözlükte olmayan şey 2 duvar örmek 1 kendini beğenmiş 2 speak no evil 1 genetik artık insanlar 1

Son Haberler

ÖSYM'den Türkiye'de Bir İlk: 4 Becerili Dil Sınavı GeliyorVali Zorluoğlu Açıkladı: Diyarbakır'da Konteyner Kentte Süre Dolduİran, Katar ve Irak'taki ABD üslerini vurduFilistin Devlet Başkanı Abbas, kabinede değişikliğe gittiLisanslı kulüp sayısı 32'ye yükseldi

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması