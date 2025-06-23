Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


23 Haziran 2025 19:08
Jandarma Astsubay Sınıf Değişikliği

Merhaba arkadaşlar ben 2019 lu sözleşmeli astsubayım ara ara gelen bel ağrılarımdan dolayı hastaneye gittim ve çekilen röntgende doktor L5 vertebra çift taraflı sakralizasyon olduğunu söyledi. Sağlık yönetmeliğine baktım benim durumum 63B2 tanı koduna giriyor bu sebepten dolayı sınıf değişikliği alabilir miyim. Yoksa rütbemden dolayı tsk da görev yapamaz raporu mu verilir bilgisi olan komutanlarım arkadaşlarım bilgilendirirse sevinirim

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