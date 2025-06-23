KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


23 Haziran 2025 20:55
ASEM mülakat

Herkese iyi forumlar. Kpss 75 Vki 100 spor 90 aldım. Sözlü mülakatim çok iyi geçti çıkarken komutan babana selam söyle dedi. Sizce asilden Aseme girebilir miyim ? Onlisans mezunuyum. Birileri cevaplarsa çok sevinirim.


jackreacher52
Aday Memur
23 Haziran 2025 21:06

babana selam söyle :d

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