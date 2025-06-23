Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
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23 Haziran 2025 21:14
yedeklik
iyi akşamlar, yedeklerin geçerlilik süresi diye bir şey duydum. İETT gibi kurumlarda böyle bir olay var mı? Mesela 6 ay içinde birisi bırakırsa çağırılma durumu gibi?

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