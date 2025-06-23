iyi akşamlar, yedeklerin geçerlilik süresi diye bir şey duydum. İETT gibi kurumlarda böyle bir olay var mı? Mesela 6 ay içinde birisi bırakırsa çağırılma durumu gibi?

iyi akşamlar, yedeklerin geçerlilik süresi diye bir şey duydum. İETT gibi kurumlarda böyle bir olay var mı? Mesela 6 ay içinde birisi bırakırsa çağırılma durumu gibi?