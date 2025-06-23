Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Haziran 2025 22:47
gih
kalp krizi

gbakdeniz
Aday Memur
23 Haziran 2025 22:48
kolay gelsin başlık açtım ama kalp krizi geçirdim 1 damar tıkalı ve stent taktılar bundan dolayı gih olabilir miyim.

AsayişBüro
Aday Memur
23 Haziran 2025 23:19

kalp krizi geçirirken başlık açtın galiba ilk mesaj ne öyle


hakan_2006
Daire Başkanı
23 Haziran 2025 23:26
çalışmış olduğun idari bürona dilim belirtir rapor almak için hastaneye sevk olmak istediğini belirten bir dilekçe ile müracaat edip personel şubeye gönderdikten sonra etsşy göre kardiyoloji bölümüne sevk edilirsin. hakem hastaneden gelecek cevaba göre c ya da d dilimi rapor alabilirsin. Çünkü kalp krizi geçirme durumu çok ciddi bir rahatsızlık belirtisidir çok geçmiş olsun

paxil.1111
23 Haziran 2025 23:52
etsşy den bak devrem büyük ihtimal d dilimidir
Toplam 4 mesaj

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