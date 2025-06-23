çalışmış olduğun idari bürona dilim belirtir rapor almak için hastaneye sevk olmak istediğini belirten bir dilekçe ile müracaat edip personel şubeye gönderdikten sonra etsşy göre kardiyoloji bölümüne sevk edilirsin. hakem hastaneden gelecek cevaba göre c ya da d dilimi rapor alabilirsin. Çünkü kalp krizi geçirme durumu çok ciddi bir rahatsızlık belirtisidir çok geçmiş olsun

çalışmış olduğun idari bürona dilim belirtir rapor almak için hastaneye sevk olmak istediğini belirten bir dilekçe ile müracaat edip personel şubeye gönderdikten sonra etsşy göre kardiyoloji bölümüne sevk edilirsin. hakem hastaneden gelecek cevaba göre c ya da d dilimi rapor alabilirsin. Çünkü kalp krizi geçirme durumu çok ciddi bir rahatsızlık belirtisidir çok geçmiş olsun